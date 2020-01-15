Реконструкция теплосети в Кировском районе завершилась

В Кировском районе завершилась масштабная реконструкция распределительной сети. Работы проводило АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На последнем этапе специалисты заменили 4,8 км сети «Маршала Казакова» в квартале, ограниченном Ленинским проспектом, проспектом Стачек, улицей Маршала Казакова и проспектом Маршала Жукова.

Для работы были использованы энергоэффективные материалы, сообщает пресс-служба «Теплосети». Новая изоляция позволит избежать контакта с грунтовыми водами и предотвратить развитие коррозии.

Работы проводились в рамках инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Всего реконструировано 24,7 км тепловых сетей. Диаметр труб составляет от 30 до 800 мм.

Задачей ремонта было повысить надежность и качество теплоснабжения 102 зданий и снизить риски прорывов и других технологических нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» модернизирует систему теплоснабжения в Василеостровском районе.