Археологи нашли средневековое расписное стекло и печать на Козьмодемьянском раскопе

Археологи нашли средневековое расписное стекло и печать на Козьмодемьянском раскопе
Псковские археологи ведут раскопки. Фото: instagram.com/arheologpskov

Псковские археологи обнаружили фрагмент средневекового расписного стекла и печать. Найдены они были в ходе работ на Козьмодемьянском раскопе.

В северной части археологи вышли на уровень материка и сейчас занимаются изучением хозяйственных ям. Раскопки продолжаются, несмотря на внезапный снегопад, сообщили в instagram Археологического центра Псковской области.

Фото: instagram.com/arheologpskov

Среди интересных — находок фрагмент средневекового расписного стекла и печать.

«Попробуйте прочитать, что получалось на оттиске», — предлагают археологи.

Для того, чтобы продолжить раскопки, специалисты укрыли траншею, тем самым защитив её от дождя и снега.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что петербургские археологи обнаружили фундамент церкви XV века на дне Чудского озера. Найден он был в полутора километрах от берега.

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