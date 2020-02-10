Археологи нашли средневековое расписное стекло и печать на Козьмодемьянском раскопе

Псковские археологи обнаружили фрагмент средневекового расписного стекла и печать. Найдены они были в ходе работ на Козьмодемьянском раскопе.

В северной части археологи вышли на уровень материка и сейчас занимаются изучением хозяйственных ям. Раскопки продолжаются, несмотря на внезапный снегопад, сообщили в instagram Археологического центра Псковской области.

Среди интересных — находок фрагмент средневекового расписного стекла и печать.

«Попробуйте прочитать, что получалось на оттиске», — предлагают археологи.

Для того, чтобы продолжить раскопки, специалисты укрыли траншею, тем самым защитив её от дождя и снега.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что петербургские археологи обнаружили фундамент церкви XV века на дне Чудского озера. Найден он был в полутора километрах от берега.