Пенсионер, кинувшийся спасать собаку, утонул в Ленобласти

Пенсионер, кинувшийся спасать собаку, утонул в Ленобласти
Мужчина хотел помочь собаке. Фото: https://pixabay.com/

В итоге не смогли спастись ни мужчина, ни пес.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Все случилось в Тосненском районе – 73-летний мужчина увидел, как в ледяной воде тонет собака. Он кинулся ей на помощь, смог отбросить пса ближе к суше, но в итоге пес утонул. За ним на дно пошел пенсионер – им никто не смог помочь. На место прибыли спасатели, которые уже достали тело пожилого мужчины. По данному поводу проводится расследование, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Кукушкина утонула случайно. Пользователи соцсетей активно обсуждают кончину 22-летней девушки.

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