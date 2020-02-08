Утонувшую Кукушкину обвинили в пьянстве: «Сама виновата»

Утонувшую Кукушкину обвинили в пьянстве: &#171;Сама виновата&#187;
Обновленная ориентировка на 22-летнюю Кристину. Фото:vk.com/lizaalert_piter

Пользователи активно обсуждают кончину 22-летней девушки. Они уверены, что девушку нечего жалеть, ведь она сама во всем виновата.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что 22-летняя Кристина Кукушкина, пропавшая после корпоратива, упала в Неву и утонула. На записи видно, что падение было случайным. Пока что тело девушки не удалось найти, а пользователи вовсю обсуждают трагичную случайность.

Многие убеждены, что девушка не умела плавать и поэтому не смогла выбраться на берег. Другие же отмечают, что Кристина, скорее всего, сильно напилась и из-за этого оказалась в воде. Они осуждают петербурженку за вредные привычки и думают, что жалости Кукушкина к себе не заслужила.

«Бухать нужно меньше и тренироваться плавать. А то наверное всю жизнь провела перед компьютером»,

— ругается один из пользователей.

Некоторые же справедливо отмечают, что это – не первый подобный случай.

«Ой, там не один человек уже так, этим летом туристы там же падали»,

— уверяет девушка в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на карьере под Петербургом за день утонули три человека.

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Утонувшую Кукушкину обвинили в пьянстве: «Сама виновата»
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