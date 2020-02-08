На карьере под Петербургом за день утонули три человека

В Тосненском районе Ленобласти под лед провалились два лыжника, оба утонули. За несколько часов до этого там погибла трехлетняя девочка. Все произошло в первой половине дня в субботу, 8 февраля.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, на место происшествия были вызваны экстренные службы. Однако, прибывшим спасателям оставалось только вытащить тела мужчины и женщины.

Напомним, в 11:30 утра на карьере неподалеку от поселка Шапки под лед ушли два ребенка — мальчик и его трехлетняя сестра. Вместе с отцом они катались на лыжах. Отцу удалось вытащить обоих детей на берег, однако девочку не удалось откачать. Мальчика госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе ребенок провалился под лед и утонул.