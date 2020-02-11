Бездыханное тело петербургской «ночной бабочки» нашли в Выборге

Девушка провела ночь с мужчиной, а утром он обнаружил ее мертвой в постели.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает портал РЕН ТВ. 33-летний петербуржцев рассказал, что познакомился с девушкой легкого поведения 9 февраля. Они договорились о том, что проведут ночь вместе и поехали в частный дом в Выборге. Там новые знакомые общались, выпивали и предавались плотским утехам. Затем мужчина лег спать, а девушке постелил на диване. Когда он проснулся, то обнаружил, что гостья не дышит. По какой причине она скончалась пока что выяснить не удалось.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили в сумке погибшей костюмы для маскарада. Проводится расследование.

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