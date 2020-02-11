Россиянка пожаловалась на взорвавшуюся колбасу

Россиянка пожаловалась на взорвавшуюся колбасу
Колбаса не навредила женщине. Фото: Вконтакте

Женщина призналась, что была шокирована и чуть не уронила чайник.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем рассказала жительница Тулы в социальной сети «Вконтакте». Она написала, что купила колбасу несколько дней назад. На утро она хотела сделать несколько бутербродов и выпить чай, но не тут-то было. Когда россиянка достала изделие и положила его на стол, колбаса взорвалась. Женщина заявила, что очень испугалась и чуть не выронила чайник из рук.

«Такого я не видела ни разу»,

— поделилась она эмоциями.

На снимках видно, что колбаса покрылась странными «пупырышками» и трещинами. Что стало причиной инцидента – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге сожгли полтонны сыров, йогуртов и колбас из Европы. В магазине обнаружили более 395 кг сыров, йогуртов и масла из Эстонии, Финляндии и Германии, а также 53,21 кг колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и хамона из Латвии, Германии и Испании и 7,25 кг рыбы из Финляндии

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Россиянка пожаловалась на взорвавшуюся колбасу
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