Мужчина, который устроил «гонку» на Дворцовой, был под «шариками»

Мужчина, который устроил &#171;гонку&#187; на Дворцовой, был под &#171;шариками&#187;
"Веселящие шары" чуть не стали причиной трагедии. Фото: pixabay.com 

Водитель признал, что он надышался странным веществом в баре.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Все случилось в центре города еще в понедельник. Сотрудники правоохранительных органов заметили странного водителя, который ехал по встречной полосе. Они требовали мужчину остановиться, но он лишь нажал на газ и заставил представителей власти погоняться за ним. В результате странного горожанина задержали на набережной Мойки.

После мужчина признался, что надышался «шариков» в одном из клубов и что было потом — не помнит. В его машине также обнаружили алкоголь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина надышался клея “Момент” в подвале в Калининском районе Санкт-Петербурга.

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