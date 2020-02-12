В России выписали из больницы второго пациента, переболевшего коронавирусом

В России выписали из больницы второго пациента, переболевшего коронавирусом
Ранее из больницы в Тюмени выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Фото: Pixabay

Врачи выписали из Краевой инфекционной больницы Читы гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса.

Главврач заявил, что мужчина получил весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий, сообщает РИА «Новости».

Ранее из больницы в Тюмени выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 44653 человека. Число жертв выросло до 1113 человек.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Санкт-Петербурга рассказала, что в конце января она вернулась из Китая. Сначала ее осмотрели в больнице Хабаровска, а потом в Северной столице – все врачи подтвердили, что россиянка здорова. После девушка почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. У нее диагностировали ОРВИ.

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