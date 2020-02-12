В Ленобласти задержаны подозреваемые в краже ноутбуков на сумму более полумиллиона рублей

В Ленобласти задержаны подозреваемые в краже ноутбуков на сумму более полумиллиона рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали двух граждан, 36 и 34 лет, по подозрению в краже ноутбуков. Оба уроженцы Карелии, проживающие в Петербурге.

Старший из них работает начальником строительного участка, а второй является безработным, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

По предварительной информации, вечером 14 января они проникли в помещение сетевого магазина техники в Кировске и похитили 17 ноутбуков на сумму около 600 тыс. рублей.

Похищенные ноутбуки так и не найдены пока. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе правоохранительные органы расследуют крупную квартирную кражу. Неизвестные вынесли из помещения 2,6 млн рублей и золотые часы, которые были оставлены в наследство.

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