Экстремисты заходят в элиту

«Леонтьевский Мыс» заявил о растущих случаях «потребительского экстремизма» на рынке элитного жилья.

В стремлении заработать как можно больше на судебных тяжбах, недобросовестные дольщики и нанятые ими сомнительные юристы не гнушаются любых способов, в том числе репутационного шантажа и банкротных исков.

Как рассказали представители девелопера Агентству Бизнес Новостей, профессиональные сутяжники добрались до сегмента премиального жилья, где суммы неустоек исчисляются миллионами рублей.

«Мы столкнулись с проявлением этого явления в самой неприглядной его форме», — отмечают в «Леонтьевском Мысе».

К сожалению, как говорят строители, действующим законодательством не установлен максимальный размер возможной неустойки по ДДУ и не содержится перечень несущественных недостатков при приемке квартиры, которые не препятствуют заселению. Этими пробелами законодательства пользуются недобросовестные дольщики и ангажированные юристы, которые не принимают квартиру под любым предлогом, искусственно увеличивая тем самым сумму неустойки. В результате возникает абсурдная ситуация, когда жадные истцы требуют с застройщика практически полную стоимость приобретенной ими квартиры, а иногда и больше. Если переговоры заходят в тупик – применяются способы репутационного давления и подаются иски о признании банкротом.

При этом, «выбивателей» неустоек не смущает тот факт, что по законодательству о банкротстве взыскание неустоек не является основанием для начала процедуры банкротства. Призывающие таким образом решить проблему юристы, чью рекламу можно легко найти в сети интернет, не скрывают: главное – причинить максимум неудобств застройщику. И чем он известнее, тем лучше для истца, так сильнее удар по репутации компании.

«Конечно, большая часть дольщиков – добросовестные. И с ними можно достигнуть компромисса», — уточняют строители.

Но, к сожалению, тех, кто откровенно зарабатывает на сутяжничестве, зарабатывая себе на ремонт или еще одну квартиру – становятся все больше. Так по данным за 2019 год Национального объединения застройщиков (НОЗА) и Института развития строительной отрасли (ИРСО), до 70% девелоперских компаний России знакомы с проявлениям потребительского экстремизма на практике. И 8% случаев суммы истребуемых дольщиками неустоек превышали 10 млн рублей. Всего же, за 2018 и 2019 годы со строителей в общей сложности взыскали более 6,5 млрд рублей.

Российский союз строителей в конце 2019 года назвал сложившуюся ситуацию «потребительским терроризмом», которая требует правового регулирования.

Как отмечают эксперты, различие между защитой интересов и злоупотреблением правами в том, что добросовестный дольщик стремится компенсировать свои убытки и быстрее заселиться, а недобросовестным движет желание получить необоснованный доход. При этом последние не намерены постоянно проживать в квартирах и практически сразу выставляют их на продажу. Поэтому де-факто такие жалобщики не являются обманутыми дольщиками.

«Подобные агрессивные методы разрешения споров отбрасывают строительный рынок на годы назад, в лихие 90-ые, что само по себе является очень негативной тенденцией», — считают в «Леонтьевском Мысе».