Торговый сбор поднимет цены

В конце февраля-начале марта на конкурс выставят задание исследовать особенности введения торгового сбора в Петербурге за 25 млн рублей. Если посмотреть самые маленькие московские ставки сбора, то очевидно — они разорят малый петербургский бизнес и рикошетом ударят по покупательской способности населения, сообщает «Свое дело плюс»

Торговый сбор является местным платежом, его введение было начато с 2015 года как мера увеличения поступлений в бюджет. Сбор должны были ввести в Москве, Петербурге и Севастополе, но ввели только в Москве.

Максимальная ставка в столице с учетом нового дефлятора составляет 724,35 руб. за 1 м2 в год. В Петербурге его введение было отложено, но осенью 2019 года губернатор Александр Беглов на заседании Общественного совета по развитию предпринимательства объявил, что собирать платеж начнут с 2021 года. В бюджет была направлена губернаторская поправка на исследование в сумме 25 млн рублей, но с тех пор ничего о торговом сборе слышно не было. Конкурс состоится

«Свое дело плюс» обратилось в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, ушедший в отставку председатель которого Юрий Калабин комментировал ранее готовящийся тендер, и утверждал, что само исследование настолько серьезное, что 25 млн — это совсем немного. «Попробуйте сделать дешевле, если хотите», — заметил тогда Юрий Калабин. После некоторых проволочек «СДП» удалось выяснить, что в конце февраля — начале марта конкурс все-таки состоится.

Иван Федяков, глава исследовательской компании «ИНФОлайн-аналитика», которую прочили в победили конкурса, рассказал, что совсем не уверен в своей победе в конкурсе. «Тендер могут выиграть компании из других регионов, — говорит Иван Федяков, и добавляет, — по срокам проведения исследования, если сбор хотят ввести с 2021 года, конкурс должен был быть проведен «вчера».

Глава агентства согласен с тем, что после введения сбора основная нагрузка может пасть именно на малый бизнес, ведь в этом году отменяют ЕНВД, предприятия переходят на другие системы налогообложения, упрощенка не везде возможна, да и она предполагает повышение налогов в три раза. «Малый бизнес, численность которого сокращается, нельзя обременять чрезмерными издержками, — говорит Иван Федяков, — ситуация на региональном рынке далека от идеала: закрываются местные торговые предприятия, федеральные сети занимают 90% рынка».

Специалист добавляет, что увеличение налоговой нагрузки введение повлечет за собой массовый уход в тень: уже сейчас, например, в некоторых торговых точках продаются белорусские сигареты по цене ниже минимальной розничной. Доля нелегальной торговли табаком в стране уже превышает 15% рынка, отмечают в компании «Дж.Т.И.Россия». Это означает выпадение доходов федерального бюджета минимум на 100 млрд рублей.

А что в Москве

Инициатором сбора были именно московские власти — они заметили, что федеральные торговые сети в столице работают почти без прибыли. Поэтому был придуман сбор с занимаемой площади и его можно вычесть из налога на прибыль. Поэтому цель предстоящего исследования — выстроить региональную систему торгового сбора. «Величина торгового сбора для предприятий центра Москвы в разы превышает величину платежа на окраинах, а в некоторых районах столицы торговые предприятия и вовсе освобождены от него», — говорит глава «ИНФОлайн-аналитики».

В Москве торговый сбор предусматривает взимание с объектов нестационарной торговли и магазинов без торгового зала (ларьков, шатров и др.) площадью до 50 м2 сбора в размере 113,4 тыс. руб. – 324 тыс. руб. в год в зависимости от района. Ставки для стационарных объектов торговли площадью свыше 50 м2 составляют от 84 тыс. руб. до 240 тыс. руб. в год. Для более крупных магазинов за основу берется такой же сбор, к которому прибавляется по 200 руб. за каждый м2 сверх базовых 50.

Сбор также зависит от размеров торгового зала, от местоположения и от вида торговой деятельности и не привязан к размеру прибыли. Налогоплательщики могли вычитать сумму торгового сбора из суммы подлежащего к уплате налога на прибыль или налога при УСН, отмечали власти Москвы.

Мнение из Петербурга

«Однозначно, его нужно вводить только для крупного торгового бизнеса, — говорит предприниматель Юрий Рагулин, глава ООО «Айсберг», — если этот сбор вычитают из налога на прибыль, то его платят только ООО, ИП его не платят, а значит, торговый сбор просто ляжет дополнительной нагрузкой на плечи предпринимателей и покупателей». Посмотрев московские ставки сбора, Юрий Рагулин отмечает, что он сдает в аренду НТО площадью 7 м2, на пр. Просвещения, например, за 15 тысяч в месяц, а при пересчете самой маленькой московской ставки, сбор составит 10 тысяч рублей в месяц с объекта. «Это замечательно, — говорит Юрий Рагулин, — это настоящая помощь малому бизнесу».

Учитывая также другую нагрузку последнего времени на торговый бизнес — ЕГАИС, Меркурий, маркировку, все вместе это провоцирует рост цен и понижает покупательскую способность населения, говорят предприниматели.

Самых малых нужно освободить от сбора, дать им выжить, а сбор вводить, начиная, например, с площади торгового объекта, например, 300 или даже 500 м2.

Что касается исследования за 25 млн, предприниматели готовы включиться, говорит Владимир Меньшиков, глава НП «Союз малых предприятий», и помочь собрать данные, чтобы оперировать более точными цифрами трафика и покупательской способности в разных районах и микрорайонах Петербурга.

Предприниматели вспоминают недавнюю историю в Праге, когда министр транспорта был уволен после размещения тендера на 16 млн евро, после того, как программисты-энтузиасты сделали этот сайт за три ночи.

Источник: клуб «Свое дело плюс»