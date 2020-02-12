В Зеленогорске задержали подозреваемых в совершении тяжкого преступления

В Зеленогорске задержали подозреваемых в совершении тяжкого преступления
Пока неизвестно, что произошло. Фото: Pixabay

Информация о непонятном шуме и криках в квартире поступила в полицию в среду, 12 февраля, утром. Прибывшие в квартиру дома на Привокзальной улице сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Кроме этого, в квартире были обнаружены и задержаны подозреваемые в данном преступлении люди — двое женщин и двое мужчин, они были доставлены в 81 отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Вневедомственной Охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержаны подозреваемые в краже ноутбуков на сумму более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, а ущерб оценивается в 600 тысяч рублей. Похищенную технику ищут.

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