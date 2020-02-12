Слуцкий пошутил над Дзюбой и сравнил его с бревном

Слуцкий напомнил, что не он начал эту "войну". Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

Слуцкий напомнил, что не он начал эту "войну". Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

Футболист и тренер обменялись колкими постами в социальных сетях.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Первым начал нападающий «Зенита» Артем Дзюба – он опубликовал в своем Instagram-аккаунте кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты». Игрок сравнил тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с Весельчаком У.

«Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба»,

— подписал картинку Дзюба.

Тренер не заставил себя долго ждать и пошутил над «сине-бело-голубым» уже на своей странице. Он опубликовал кадр из мультфильма «Браво» и написал: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм»».

Напоминаем, что Дзюба рассказывал, что с ним хотел подписать контракт «Тоттенхэм», но «Зенит» отказался расставаться с футболистом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Артем Дзюба рассказал, что хочет стать легендой футбола.