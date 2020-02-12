Финская журналистка высказалась о еде в гатчинской школе

Гостья Ленинградской области осталась под приятным впечатлением.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. О своем опыте пребывания в гатчинской школе рассказала журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль. Она провела весь день вместе с учениками и поделилась потом впечатлениями с соотечественниками. Журналистка заявила, что школьные обеды в России стоят около двух евро. За эти деньги дети едят борщ и макароны с котлетой. Также детям дают хлеб и компот. Журналистка отметила, что ребята вели себя в столовой дисциплинировано – каждый помыл руки и только после этого садился за стол. Любопытной Крунвалль показалась система дежурств, когда одни ребята помогают накрывать на стол.

Женщина из Финляндии подчеркнула, что российские школьники не только едят, но и учатся поведению за столом. Ей показалась интересной идея о бесплатном горячем питании – журналистка одобрила инициативу президента России Владимира Путина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утром детей эвакуировали из школы № 68 в Петербурге.