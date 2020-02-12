Рита Дакота показала нового возлюбленного

Рита Дакота показала нового возлюбленного
Рита Дакота нашла нового мужчину. Фото: instagram.com/ritadakota

Избранником артиста стал оператор Федор Белогаем. Он уже вовсю сближается с малышкой Нией.

Об этом стало известно 12 февраля. Певица Рита Дакота выложила снимки с новым возлюбленным – оператором Федором Белогаем. Артистка подтвердила, что смогла влюбиться после травмирующего развода с мужем. Дочка Дакоты и Соколовского хорошо реагирует на нового человека рядом, но певица уверяет, что отец у Мии один, а Федя для нее хороший друг.

«Никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут»,

— заявила Дакота.

Также артистка заверила, что пока не хочет создавать семью и рожать детей. Она наслаждается периодом влюбленности и учится выстраивать здоровые отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рита Дакота призналась, что рыдала в новогоднюю ночь. «Мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура, мы в 0:20 пытались померить ее и разбили ртутный градусник», — написала певица.

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