Уткин назвал Кокорина тряпкой из-за переговоров с «Сочи»

Футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на переговоры нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина с ФК «Сочи».

«Увы, тряпка», – написал Уткин в Twitter.

Футболист, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2».

Накануне появилась информация о том, что Кокорин ведет переговоры с владельцем краснодарского клуба Борисом Ротенбергом и, скорее всего, в скором времени присоединится к «Сочи».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.