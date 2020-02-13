Каждая четвертая живущая в Финляндии россиянка делала три аборта

Россиянки, живущие в Финляндии, чаще коренных жительниц делают аборты и рожают. Фото: pixabay.com

Россиянки, живущие в Финляндии, чаще коренных жительниц делают аборты и рожают. Фото: pixabay.com

Масштабное исследование выявило, что около 24% россиянок и эстонок, живущих в Финляндии, делали аборт как минимум три раза. Среди коренных жительниц этот показатель равен 8%.

Исследование среди жителей Финляндии иностранного происхождения провело Ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL, пишет yle.fi.

Каждая третья русскоязычная женщина или эстонка делала один аборт. Среди коренных жительниц аборт делали всего 14%.

При этом через роды прошли 71% русских, что на 16% больше, чем среди финок. Из них 17% матерей рожали более трех раз, среди финок этот показатель равен 25%.

Исследование показало, что русские чаще других страдают хроническими заболеваниями и испытывают нервозность. Счастливы они почти также, как и финны. Среди коренного населения Финляндия счастье за последний месяц испытывали 52%, среди русских — 46%.

Примечательно, что русскоязычные жители Финляндии пьют реже коренного населения. Каждый пятый русский не пьет совсем, среди финнов количество непьющих равно 13%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зампредседателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о праве женщин на аборты.