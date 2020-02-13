У Администрации Красносельского района нашли «Шайтан бомбу»

У Администрации Красносельского района нашли &#171;Шайтан бомбу&#187;
У здания районной администрации нашли подозрительный предмет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Недалеко от здания Администрации Красносельского района Петербурга нашли подозрительный цилиндр с надписью «Шайтан бомба». Предмет изучила следственно-оперативная группа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, цилиндр днем 12 февраля обнаружил прохожий. Подозрительный предмет находился в кустах в 50 метрах от проезжей части на улице Партизана Германа у Дудергофского канала.

Сделан цилиндр был из бумаги с помощью скрепок. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила внутри белое порошкообразное вещество.

Цилиндр с надписью «Шайтан бомба» и вещество изъяты и направлены на исследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за анонимного сообщения о «минировании» эвакуировали районные суды, а также школы, лицеи, гимназии и другие учебные заведения.

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