В Петербурге скончался 25-летний депутат «Единой России»

В Петербурге скончался муниципальный депутат МО №7, председатель молодежного совета Андрей Горячков. Ему было 25 лет.
О смерти депутата сообщили в официальном сообществе муниципального образования в соцсети «ВКонтакте». Причиной кончины стала сердечная недостаточность.
«Он был ответственным, честным, порядочным, жизнерадостным, отзывчивым и прекрасным Человеком. Всегда готовым прийти на помощь», — отмечают коллеги.
Андрей Горячков родился 21 декабря 1994 года. Был мастером спорта по большому теннису. Воспитывал двоих детей.
Прощание с муниципальным депутатом состоится 15 февраля в 12:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Сестрорецке.