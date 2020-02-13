В Петербурге скончался 25-летний депутат «Единой России»

В Петербурге скончался 25-летний депутат &#171;Единой России&#187;
Андрей Горячков. Фото: vk.com/mcmomo7

В Петербурге скончался муниципальный депутат МО №7, председатель молодежного совета Андрей Горячков. Ему было 25 лет.

О смерти депутата сообщили в официальном сообществе муниципального образования в соцсети «ВКонтакте». Причиной кончины стала сердечная недостаточность.

«Он был ответственным, честным, порядочным, жизнерадостным, отзывчивым и прекрасным Человеком. Всегда готовым прийти на помощь», — отмечают коллеги.

Андрей Горячков родился 21 декабря 1994 года. Был мастером спорта по большому теннису. Воспитывал двоих детей.

Прощание с муниципальным депутатом состоится 15 февраля в 12:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Сестрорецке.

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