Сквер на Петровской косе стилизуют под яхт-клуб

Профильная комиссия Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству рекомендовала парламенту дать территории Центрального речного яхт-клуба на Петровской косе статус сквера.

Собрание состоялось сегодня, 13 февраля. Соответствующую поправку к законопроекту рассмотрят во втором чтении.

Было предложено два варианта. Один из них предполагает «вырезку» объектов капитального строительства. В этом случае площадь сквера составила бы 5,26 га. Второй — коснется «вызеки» сооружений, которые используются для яхтинга. Таким образом площадь увеличится до 5,045 га.

Большинством голосов было принято рекомендовать второй вариант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, пассажир упал на рельсы в петербургской подземке. Движение поездов было прекращено.