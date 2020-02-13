Сквер на Петровской косе стилизуют под яхт-клуб

Сквер на Петровской косе стилизуют под яхт-клуб
Яхт-клуб. Фото: pixabay

Профильная комиссия Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству рекомендовала парламенту дать территории Центрального речного яхт-клуба на Петровской косе статус сквера.

Собрание состоялось сегодня, 13 февраля. Соответствующую поправку к законопроекту рассмотрят во втором чтении.

Было предложено два варианта. Один из них предполагает «вырезку» объектов капитального строительства. В этом случае площадь сквера составила бы 5,26 га. Второй — коснется «вызеки» сооружений, которые используются для яхтинга. Таким образом площадь увеличится до 5,045 га.

Большинством голосов было принято рекомендовать второй вариант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, пассажир упал на рельсы в петербургской подземке. Движение поездов было прекращено.

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Сквер на Петровской косе стилизуют под яхт-клуб
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