Генконсульство Финляндии предупредило об увеличении срока выдачи виз

Петербуржцы не смогут получить документы вовремя из-за праздников.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» на странице диппредставительства. Петербуржцев предупреждают о том, что визовый центр Финляндии не будет работать 24 февраля и 9 марта, а Генконсульство также закроется и 2 марта. Это связано с Днем защитника отечества и Международным женским днем. В связи с изменениями в расписании визы могут вручить с опозданием.

Напоминаем, что в консульстве к концу месяца начнут вводить новую систему обработки информации, так что сроки увеличатся и из-за этого тоже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каждая четвертая живущая в Финляндии россиянка делала три аборта. При этом через роды прошли 71% русских, что на 16% больше, чем среди финок. Из них 17% матерей рожали более трех раз, среди финок этот показатель равен 25%.