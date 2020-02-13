Писательница Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей

Писательница Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей
Платье собрало множество комплиментов. Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficial/

На торжество пришли знаменитости и близкие друзья предпринимательницы.

Об этом стало известно 13 февраля. Обо всем сообщает «Собеседник». Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара. На мероприятие в том числе пришли Лера Кудрявцева, Анастасия Волочкова и Наташа Королева. Перед гостями невеста предстала в великолепном платье за 10 миллионов рублей.

Известно, что над его созданием трудилась Аника Керимова. Она рассказала, что шила его более месяца – для его создания потребовали 100 метров шелка, 300 метров сетки и французское кружево. Стоимость изделия оценивается в 10 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ветлицкая продемонстрировала платье более чем за 300 тыс. рублей. Серебристое мини-платье поразило поклонников не меньше, чем выступление.

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