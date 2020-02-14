В акватории Финского залива поселилась стая белых лебедей

Обычно лебеди в это время не появляются на Финском заливе. Фото: meriasosnovybor

Обычно лебеди в это время не появляются на Финском заливе. Фото: meriasosnovybor

В акватории Финского залива в Сосновоборском районе поселилась стая белых лебедей.

Фотографии лебедей опубликовала администрация города Сосновый Бор на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” Обычно лебеди в это время не появляются на Финском заливе, однако из-за аномально теплой зимы в этом году лебеди в решили не улетать на юг. К тому же нет ледового покрова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе жители Петербурга заметили лисицу. Очевидцы отметили, что лисица погуляла немного по улице вблизи домов и убежала.