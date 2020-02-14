Жители Рубинштейна хотят больше булочных и музеев на улице

Жители Рубинштейна хотят больше булочных и музеев на улице
Улица Рубинштейна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Почти все (93%) жители петербургской улицы Рубинштейна считают, что ситуация с жизненной средой на их улице ухудшилась за последнее время.

Согласно результатам социального опроса, проведенного общественной организацией «Граждане улицы Рубинштейна» в соцсети «ВКонтакте», местные жители, среди всего прочего, пожаловались на шум по ночам (музыка, бары, транспорт), множество заведений, пробки, а также летние веранды, которые преграждают путь по тротуарам летом.

Некоторые участники опроса (21%) выразили сомнение, что освобождение улицы Рубинштейна от машин может решить все проблемы. А большинство (68%) считают, что пешеходная зона лишь усугубит ситуацию.

Петербуржцы также рассказали, что на Рубинштейна не хватает магазинов и булочных, спортзалов, центров досуга, а также музеев и галерей.

Опрошенные уверены, что в улучшении ситуации помогут появление платных парковок, круглосуточных пунктов полиции, а также ограничение работы общепита после 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улица Рубинштейна останется автомобильной.

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