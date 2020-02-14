Ученые зафиксировали температурный рекорд в Антарктике

Бразильские научные сотрудники зафиксировали в Антарктике температуру воздуха почти в 21 градус по цельсию. Такая высокая температура в Антарктике установлена впервые в истории.

Как сообщает британское издание The Sun, температурный рекорд был побит 9 февраля на острове Сеймур, который находится на востоке от северной оконечности Антарктического полуострова. Данные о температуре собираются со станций удаленного мониторинга раз в три дня. По словам ученых, этот рекорд является «невероятным и ненормальным».

Последний температурный рекорд в той местности был зафиксирован в январе 1982 года — +19,8 градуса. А 6 февраля этого года температура на севере Антарктического полуострова поднялась до +18,3 градуса.

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