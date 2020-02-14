В Петербурге празднуют День всех влюбленных

Сегодня во всем мире отмечают День святого Валентина. Фото: pixabay

Сегодня во всем мире отмечают День святого Валентина. Фото: pixabay

День святого Валентина отмечается по всему миру 14-го февраля. В честь праздника в Петербурге запустили несколько акций для влюбленных горожан.

Так, все петербуржцы, которые сегодня выбрали в качестве транспорта для поездки на работу или учебы велосипед, могут получить в подарок банку брусничного варенья. Городские организаторы акции считают, что общественный проект «Велосипедизация Санкт-Петербурга» способен доказать, что велосипед является удобным видом транспорта. Для участия в акции необходима предварительная регистрация. Свой подарок можно забрать в одном из магазинов сети PRISMA, являющейся партнером проекта.

В День святого Валентина петербуржцев прокатит праздничный трамвай по маршруту «Первый туристический». Этот музейный вагон является репликой ленинградского трамвая, который получил прозвище «Стиляга». 14 февраля покататься в стилизованном вагоне можно по одному билету на двоих.

Для любителей романтических свиданий по городу будет курсировать трамвай-ресторан. Потрапезничать с видами на исторический центр Петербурга можно будет 15 февраля с 17.00 до 19.00. «Ресторан на рельсах» вмещает 40 человек.

Сеть магазинов «Спасибо!» в День св. Валентина позаботилась о тех, кому этот праздник совсем не в радость. В ТРЦ «Охта-Молл» установили специальные контейнеры «Контейнер для сдачи одежды бывших», куда можно сдать одежду, книги и другие вещи, оставшиеся от бывших партнеров. Девиз акции — «Пусть хоть вещи будут полезны».

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