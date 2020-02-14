Современные требования к безопасности и внутреннему устройству жилых домов

Как современный многоквартирный дом защищает своих жителей от пожара, почему лучше не медлить с запросом записей с камер видеонаблюдения, и чем удобны новостройки для маломобильных граждан. О требованиях к внутренней инфраструктуре дома рассказывает финансовый директор ГК «Технополис» Сергей Жданов.

Пожарные нормы

По современным нормам противопожарной безопасности в каждой квартире и в местах общего пользования устанавливаются датчики дыма. Не всегда дольщики это понимают и даже просят застройщика не размещать их в квартирах. Но в таком случае дом просто не будет принят в эксплуатацию.

Все стены и потолки в коридорах и на лестницах делаются из огнеупорного материала. Особенно важно обратить внимание на потолок, который часто делают из подвесных конструкций. Они должны быть горючестойкими, иначе при пожаре довольно быстро обрушатся на пол. Многие могут задаваться вопросом, зачем лифт-холл от коридора отделяется дверьми. Это тоже требование безопасности. Такие двери сделаны из стали с огнеупорным стеклом посередине. Их свойства позволяют держать огонь в течение 90 минут.

В ЖК «Премьера-2», который мы ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, в лифт-холлах на стыке потолка и стен были сделаны специальные коробы из металла, где разместились кабель-каналы. Кому-то они не нравятся с эстетической точки зрения, но эти решения защищают провода от плавления в случае пожара.

В лифт-холлах, коридорах, лестницах и паркинге необходимо размещать лампы аварийного освещения и таблички с направлением выхода. Некоторые из ламп работают постоянно, например, на лестницах и лифт-холлах.

Выход на крышу может быть двух видов – через машинное помещение лифтов или пожарную лестницу на балконе. В обоих случаях он закрыт для жильцов. Первый вариант мы реализовали в ЖК «Премьера-1» и строящемся ЖК «Рыбацкая гавань». Раньше машинное помещение в составе дома считалось так называемым «высотным акцентом» и не учитывалось в регламентах. Но теперь на него тоже действуют высотные ограничения. Эти изменения произошли, когда мы уже приступали к строительству ЖК «Премьера-2», и проект дома с уменьшением его на один этаж уже не могли поменять. Поэтому было принято решение делать выход на крышу через пожарную лестницу. Хотя это менее удобно, чем в варианте с машинным отделением.

На лестницах некоторых дольщиков удивляет расположение радиаторов – сверху над окном. Это тоже требования противопожарной безопасности. В случае эвакуации радиаторы, размещенные внизу, могу помешать движению. Ширина лестниц также регламентирована и составляет 1,2 метра. Необходимо наличие перил. Все окна на лестнице не открываются, а их расположение на каждом этаже является обязательным требованием.

В подземном паркинге, к которому есть доступ на лифте, в шахте делается подпор воздуха. В случае пожара огонь и дым не будут распространяться в дом. В «ЖК «Премьера-2» мы как раз выполнили паркинг с лифтом. По требованиям здесь также размещены дополнительные эвакуационные выходы на улицу.

Видеонаблюдение

Каждый застройщик самостоятельно решает вопрос размещения камер. Мы в ЖК «Премьера» и «Премьера-2» разместили видеокамеры по внешнему периметру, в паркинге, на входе в парадные и лифт-холлах первых этажей. На каждый дом пришлось около 30 камер. Как правило, записи на серверах с камер хранятся в течение недели.

Более длительный срок — редкость: в этом случае нужны большие объемы памяти, ведь застройщик стремится получать качественную, а не размытую картинку. Поэтому, если жителю дома необходима запись, то лучше поторопиться.

Вся картинка с камер выводится в диспетчерскую. В наших домах мы решили не делать помещения для консьержей в каждой парадной, а организовать единую для каждого жилого комплекса диспетчерскую. Сюда выводятся все сигналы – от пожарных систем, видеонаблюдения, систем доступа и домофонов.

Лифты

Их количество регламентируется числом квартир в парадной или высотой здания. А скорость зависит от того, сколько в доме этажей. Стандартная скорость лифта – 1 м/с. Чем больше этажей, тем скорость увеличивается. Она может быть 1,6 м/с или 2 м/с. Если размещен один лифт, то он всегда должен быть грузопассажирским. Если несколько, то один из них обязательно следует сделать для подъема грузов.

Лучше выбирать лифты с локализованным производством, где есть большой склад запчастей. Это помогает быстрее получить детали в случае поломки оборудования.

Зеркало в лифте необязательно. Но это уже стандарт, к которому привыкли жители. Поэтому желательно, чтобы его делал непосредственно производитель.

В обоих жилых комплексах «Премьера» мы минимум на полгода обшиваем стенки грузового лифта фанерой для того, чтобы они не повредились при перемещении крупных вещей. Но в мире уже есть решения, как заменить эту не особо эстетичную практику.

Например, в США по периметру лифта на потолке размещены специальные крючки. Когда житель собирается в лифте перевезти груз, то он оповещает об этом управляющую компанию, и на этих крючках вешается защитная ткань.

Доступная среда для маломобильных граждан Если вход в парадную находится на уровне тротуара, то по действующим нормам порог двери не должен превышать 20 мм. В этом случае его можно спокойно преодолеть на коляске. Этот регламент действует и для остальных дверей в местах общего пользования.

В ЖК «Премьера-2» для маломобильных жителей создана зона безопасности на случай пожара. Это специальное место в лифт-холле со стеклопакетами, где есть подогрев воздуха. В этом жилом комплексе мы также передаем 49 квартир администрации города. Часть из них предназначена для маломобильных граждан, и мы их выполнили с применением специальных норм, например, по ванным комнатам.

Относительно новое требование – это размещение внутри дома шрифта Брайля.

Из других обязательных нововведений, к которым еще не привыкли жители домов, можно отметить желтые круги на стеклах дверей. Такие же знаки, например, встречаются на всех стеклянных дверях в торговых комплексах.