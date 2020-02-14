Петербургский бизнес растет за пределы региона и активно цифровизируется — «Манго Телеком»

Петербургский бизнес продвигается за пределы региона, а компании проводят цифровую трансформацию активнее, чем в целом по стране, считают отраслевые эксперты.

Эти оценки прозвучали на специализированной конференции «Жадность в Санкт-Петербурге». Она посвящена развитию бизнес-технологий и организована крупным оператором профессиональных коммуникационных сервисов — «Манго Телеком».

По данным «Манго Телеком», петербургские компании все заметнее расширяют поле деятельности и рынки сбыта — в другие регионы и на федеральном уровне. В среднем на одного клиента бизнес-телефонии в Санкт-Петербурге сейчас подключается больше федеральных номеров в коде 8-800, чем в Москве, но меньше, чем на юге страны, где динамика предпринимательской активности в последнее время нарастает.

— Номера 8-800 позволяют звонить по ним бесплатно с любого телефона из любой точки России. «Бизнесу такие каналы нужны, чтобы получать заказы и работать с клиентами отовсюду», — говорит Алексей Горбунов, руководитель «Манго Телеком» на Северо-Западе.

По мнению «Манго Телеком», петербургские предприниматели демонстрируют высокий уровень управленческой культуры и глубокое знакомство с инновациями.

Например, чаще, чем где бы то ни было по стране, пользователи телефонии Mango Office в Санкт-Петербурге интегрируют связь с CRM и другими бизнес-приложениями, что говорит об объеме внедрения таких систем. Санкт-Петербург делит первое место с Москвой по использованию средств речевой аналитики (оценка содержания телефонных переговоров с применением ИИ), а по использованию сервисов martech (оценка эффективности рекламы, коллтрекинг, сквозная аналитика) — уступает только компаниям из Екатеринбурга.

«Манго Телеком» — один из крупнейших в России поставщиков решений для коммуникаций в бизнесе. Виртуальными АТС и облачными контакт-центрами Mango Office пользуются более 50 тысяч российских компаний — предприятия торговли и сервиса, производственные и строительные компании, медицинские и туристические центры. Представительство «Манго Телеком» в Санкт-Петербурге работает с 2003 года, на Северо-Западе оператор обслуживает 8 тысяч бизнес-клиентов.