Названы самые популярные места для свиданий в Петербурге

Названы самые популярные места для свиданий в Петербурге
Романтические места в Петербурге. Фото: пресс-служба ITMO University

Эксперты лаборатории качества городской жизни университета ИТМО создали карту самых романтических мест Северной столицы. Карты подготовлена ко Дню святого Валентина.

Специалисты выяснили, что наиболее популярными у жителей Петербурга оказались места в историческом центре города и парках. Именно там петербуржцы назначают свидания для своих «половинок», а также готовят для них сюрпризы.

Романтические предпочтения горожан удалось узнать благодаря социальному опросу «Любовный Петербург», который провели специалисты университета.

Оказалось, что свидания советуют устраивать на Елагином и Заячьем островах, в Парке 300-летия, в арт-пространстве «Севкабель Порт», в Парке Победы, на Канонерском острове и других романтичных местах.

Лучшим местом для поцелуев оказалась стрелка Васильевского острова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге празднуют День всех влюбленных.

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