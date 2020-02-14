Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить первый в мире фильм в вертикальном формате. Это будет полнометражный блокбастер про советского героя.

Как сообщает «Российская газета», кинокартина будет повествовать о подвиге летчика-истребителя Михаила Девятаева, который в 1945 году сбежал из нацистского концентрационного лагеря. При побеге он взял с собой еще несколько пленных и после побега рассекретил оружие немцев. Из плена им удалось вырваться на самолете-бомбардировщике.

Режиссер проведет пресс-конференцию, которая будет посвящена будущей картине, в формате онлайн 17 февраля. Спикерами станут сам Бекмамбетов, продюсеры Игорь Угольников и Игорь Мишин, актер Павел Прилучный, сын Михаила Девятаева и консультант фильма Александр Девятаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Стивен Кинг объяснил, почему разрешил россиянке снять фильм по его рассказу.