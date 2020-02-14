Финляндия выдала россиянам рекордное количество виз

В 2019 году посольства Финляндии выдали 790 тыс. шенгенских виз. Эта цифра на 18% больше, чем в 2018 году. Финляндия является лидером по количеству выданных виз для жителей России, среди всех стран Шенгенского соглашения.

В посольстве Финляндии считают, что спрос на визы в Финляндию увеличился благодаря укреплению курса рубля, а также появляющимся достопримечательностям, которые отмечаются мировым сообществом. Как, например, библиотека «Ооди», которая была признала лучшей. Помимо этого, туристам интересно побывать в стране, которую ООН второй раз признал «самой счастливой страной мира». Об этом сообщает РИА-новости с ссылкой на финское посольство.

Большинство виз было выдано в Санкт-Петербурге – 83%. А спрос жителей города вырос на 19%, по сравнению с 2018 годом. Такой большой процент обусловлен тем, что в Финляндию добраться не составляет труда. Комфортно можно добраться как на автомобиле, так и на поезде. Было отмечено, что в Петербурге был проведен опрос, который показал, что положительно к Финляндии относятся 95% жителей города на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия хочет построить железную дорогу до Москвы.