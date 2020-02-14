Грузовик сбил женщину и девочку на проспект Энгельса

Женщина и девочка переходили дорогу по пешеходному переходу рядом с домом 41 по проспекту Энгельса около 15:35, сегодня, 14 февраля. При повороте направо их сбил 56-летний водитель «Рено» Обе пострадавшие получили серьёзные травмы. Девочка была отправлена в больницу в тяжелом состоянии. Возраст пострадавших 32 года и 2 года соответственно.

По факту случившегося проводится проверка, сообщают в УГИБДД ПО Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.