Суд увеличил неустойку по алиментам Кержакову почти в четыре раза

Приморским судом Санкт-Петербурга была изменена неустойка по иску Марии Кержаковой к Александру Кержакову. Согласно решению мирового суда с экс-футболиста взыскано 1,2 млн рублей, когда Мария Кержакова просила 6 млн 444 тыс. 90 рублей 60 копеек. По итогу, районный суд изменил решение мирового судьи, в связи с чем сумма увеличилась до 5 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс-Спорт с ссылкой объединенную пресс-службу судов города.

Помимо этого иска, существует и другой. Бывшая жена спортсмена хочет ограничить его выезд из страны, пока он не выплатит все долги по алиментам.

Также, Приморский суд рассмотрит вероятность лишения водительских прав экс-зенитовца из-за всё тех же долгом по алиментам.

Напомним, пара развелась ещё в 2010 году. Дочь нынешнего тренера юношеской сборной России по футболу родилась в 2005 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назначили три слушания по взаимным искам экс-супругов Кержаковых друг к другу.