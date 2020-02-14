Суд увеличил неустойку по алиментам Кержакову почти в четыре раза

Суд увеличил неустойку по алиментам Кержакову почти в четыре раза
Бывшая жена футболиста не собирается уступать. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Приморским судом Санкт-Петербурга была изменена неустойка по иску Марии Кержаковой к Александру Кержакову. Согласно решению мирового суда с экс-футболиста взыскано 1,2 млн рублей, когда Мария Кержакова просила 6 млн 444 тыс. 90 рублей 60 копеек. По итогу, районный суд изменил решение мирового судьи, в связи с чем сумма увеличилась до 5 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс-Спорт с ссылкой объединенную пресс-службу судов города.

Помимо этого иска, существует и другой. Бывшая жена спортсмена хочет ограничить его выезд из страны, пока он не выплатит все долги по алиментам.

Также, Приморский суд рассмотрит вероятность лишения водительских прав экс-зенитовца из-за всё тех же долгом по алиментам.

Напомним, пара развелась ещё в 2010 году. Дочь нынешнего тренера юношеской сборной России по футболу родилась в 2005 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назначили три слушания по взаимным искам экс-супругов Кержаковых друг к другу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр кержаков алименты неустойка приморский суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участники «Уральских пельменей» признались, что в коллективе ...
Ученые выяснили, что макияж во время беременности может быть опасен для ребенка
В России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Замглавы ГИБДД Воронежа оказался обладателем недвижимости на 50 млн рублей
В Павловске лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шевроле», ...
Новый министр культуры Ольга Любимова впервые нанесла рабочий визит в Петербург
Жители Петербурга приняли участие в акции «На работу на велосипеде»
Суд увеличил неустойку по алиментам Кержакову почти в четыре раза