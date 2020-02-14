Замглавы ГИБДД Воронежа оказался обладателем недвижимости на 50 млн рублей

Откуда у полицейского такие баснословные средства - неизвестно. Фото: pixabay.com

Откуда у полицейского такие баснословные средства - неизвестно. Фото: pixabay.com

Выяснилось, что заместитель руководителя воронежского ГИБДД является владельцем более, чем двадцати квартир на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Недвижимость полицейский приобрел на неподтвержденные доходы. Суд намерен изъять у работника ГИБДД подозрительное имущество. Высокопоставленный страж порядка оформил 31 объект недвижимости на своих родителей. Все сделки по купле-продаже квартир сотрудник правоохранительных органов осуществлял по доверенности.

В общей сложности, родственники замглавы ГИБДД Воронежа владеют недвижимым имуществом на 63 миллиона рублей. Суд уже зарегистрировал иск к семье полицейского. Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД, должностное лицо привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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