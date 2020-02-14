Житель Соснового Бора в приступе ревности насмерть забил супругу

В День всех влюбленных жителя Соснового Бора арестовали по обвинению в убийстве собственной жены. По предварительным данным, мужчина избил погибшую из ревности.

Трагический инцидент произошел 10 февраля 2020 года в городе Сосновый Бор. Убийца вместе со своей супругой распивал алкогольные напитки в квартире пары, расположенной в одном из домов по улице Красных Фортов. В результате возлияния, мужчина напал на жену, приревновав её.

Тело несчастной жертвы на следующий день обнаружили на лестничной клетке. Выяснилось, что у погибшей были сломаны ребра. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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