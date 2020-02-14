Медики узнали, как «разбудить» мозг человека в коме

Медики узнали, как &#171;разбудить&#187; мозг человека в коме
Инновационная разработка в будущем может спасти жизнь не одному человеку. Фото: pixabay.com

Американские ученые изобрели новый способ выведения пациентов из коматозного состояния. Они планируют использовать электрическую стимуляцию головного мозга.

Новый метод, в рамках которого в голову пациента, находящегося в коме, вживляется специальный чип, уже опробовали на обезьянах. О результатах исследования сообщает научное издание Neuron. Ученым из США удалось разбудить животное, погруженное в кому, воздействуя с помощью электроимпульсов на таламус — участок мозга, расположенный прямо над мозговым стволом.

Отметим, что аналогичные методы используются в лечении болезни Паркинсона, а также ряда других заболеваний, поражающих ЦНС

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по мнению специалистов из Германии, нанесение макияжа во время беременности может вызвать у будущего ребенка склонность к ожирению.

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Медики узнали, как «разбудить» мозг человека в коме
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