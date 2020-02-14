Ученые выяснили, что макияж во время беременности может быть опасен для ребенка

По мнению немецких специалистов, беременным женщинам следует отказаться от использования декоративной косметики, поскольку она может вызвать ожирение у ребенка.

К такому выводу пришли ученые из научно-исследовательского института имени Гельмгольца в Лейпциге. Согласно проведенным исследованиям, наибольшую опасность представляют содержащиеся в косметике парабены — сложные эфиры, которые безвредны для человека в небольших количествах.

Однако скопление бутилпарабена в организме беременных негативно сказывается на развитии плода. Вещество влияет на эндокринную систему младенца, вызывая склонность к ожирению. Научное объяснению этому влиянию пока не найдено. Научную статью о взаимосвязи макияжа и детского ожирения опубликовало издание Nature Communications.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские медики смогли выяснить, кто является промежуточным переносчиком нового вируса.