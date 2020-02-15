Девочка с украинского «Голоса» покорила судей русской версии шоу

Девочка с украинского &#171;Голоса&#187; покорила судей русской версии шоу
Таисия Скоморохова на "Голос.Дети"

Маленькая певица Таисия Скоморохова, ранее участвовавшая в украинском шоу «Голос.Дети» пришла на русскую версию шоу и спела песню, стоя босиком на сцене.

Восьмилетней звезде удалось покорить зрителей и наставников «Голоса», а также ведущего шоу Дмитрия Нагиева. Малышке успешно прошло этап слепых прослушиваний и заслуженно получила похвалу от судей Валерия Меладзе и Басты. По окончанию выступления она выбрала наставника, который будет с ней работать на протяжении шоу, и пошла в команду Полины Гагариной.

До участия в украинском проекте, она пробовала пройти кастинг на Первом канале, однако ее не выбрали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новом сезоне «Голос. Дети» помогать юным участникам шоу будут Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе, а соведущими станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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Девочка с украинского «Голоса» покорила судей русской версии шоу
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