В квартире на Ветеранов две недели пролежал мертвый мужчина

Тело убитого жителя Санкт-Петербурга в течение двух недель находилось в квартире одного из домов по проспекту Ветеранов.

В пятницу, 14 февраля, в правоохранительные органы обратились двое мужчин, которые рассказали об убитом. По словам заявителей, 1 февраля 39-летний погибший проводил время с гостями, распивая спиртное. Алкогольное опьянение поспособствовало развитию конфликта, в результате которого один из визитеров насмерть забил мужчину, нанося удары молотком и топором.

Полицейские проверили версию, озвученную заявителями, и действительно обнаружили в квартире труп. По подозрению в убийстве задержан сосед погибшего, пишет «Фонтанка». Еще один гость фигурирует в уголовном деле как свидетель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге гражданина ближнего зарубежья арестовали за изнасилование несовершеннолетней.