Эксперты рассказали, какие автоматические функции в смартфонах лучше не использовать

Повысить производительность смартфона также поможет отключение анимации переходов, неиспользуемых частоты LTE и рекламы от производителя гаджета. Фото: pixabay.com

Повысить производительность смартфона также поможет отключение анимации переходов, неиспользуемых частоты LTE и рекламы от производителя гаджета. Фото: pixabay.com

Если не использовать некоторые функции, которые подключены в смартфоне «по умолчанию», можно значительно увеличить работоспособность гаджета.

Парадоксальным образом, в первую очередь эксперты советуют избавиться от менеджеров процессов, которые освобождают оперативную память смартфона. Оказывается, в большинстве случаев они лишь блокируют работу важных приложений, из-за чего пользователи могут пропускать звонки или сообщения.

Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от автоматического обновления программного обеспечения, поскольку зачастую новые настройки могут занимать чересчур много памяти. Это замедляет работу смартфона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Samsung презентовал новый складной смартфон. На российском рынке цены на него стартуют от 120 тысяч рублей.