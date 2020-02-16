Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Скончалась актриса из &#171;Секса в большом городе&#187;
Актриса скончалась 14 февраля. Фото: pixabay

Американская актриса Линн Коэн скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщил ее менеджер телеканалу CNN.

Коэн умерла в пятницу, 14 февраля. Причина ее смерти не называется.

Актриса родом из Миссури Линн Коэн. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Секс в большом городе» — украинки Магды, домработницы Миранды. Ее можно увидеть в тринадцати эпизодах сериала. Также немалую известность Линн приобрела, сыграв во второй части трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти Галины Волчек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актриса умерла
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал, что офисным работникам угрожает «болезнь доярок»
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Французские диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Жители России назвали «Аритмию» лучшей мелодрамой
Максим Галкин отправился в долгожданный отпуск вместе с Лизой и Гарри
«Севкабель» запускает бесплатные шаттлы от «Приморской»
Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказала, как защититься от хакеров