Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Американская актриса Линн Коэн скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщил ее менеджер телеканалу CNN.

Коэн умерла в пятницу, 14 февраля. Причина ее смерти не называется.

Актриса родом из Миссури Линн Коэн. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Секс в большом городе» — украинки Магды, домработницы Миранды. Ее можно увидеть в тринадцати эпизодах сериала. Также немалую известность Линн приобрела, сыграв во второй части трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

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