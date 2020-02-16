На петербургских улицах зацвели подснежники

На петербургских улицах зацвели подснежники
Подснежники в Петербурге. Фото: vk.com/kupchinonews

В Петербурге и пригородах зацвели подснежники. Появление цветов традиционно связывают с приходом весны.

Снимками подснежников местные жители делятся в соцсетях. В воскресенье, 16 февраля, подснежники заметили в Приморском районе. Фотографии цветов опубликовали в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

«Осталось совсем немного, а судя по подснежникам весна уже на пороге», — отметил автор снимков.

Подснежники также заметили в пригородах. В Зеленогорске зацвела примула, рассказал петербуржец Дмитрий.

Еще несколько человек заметили цветы во Фрунзенском районе. У школы в Купчино зацвели подснежники, а у одной из парадных — распустились фиолетовые цветы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Елагином острове в Петербурге зацвел кустарник форзиции. Как отмечают местные жители, обычно он начинает цвести в конце апреля — начале мая, однако в этом году пробудился раньше.

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