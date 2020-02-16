Гай Ричи хочет снять вторую часть «Аладдина»

Во второй части собираются поменять сюжет, но не главных героев. Фото: Pixabay

Во второй части собираются поменять сюжет, но не главных героев. Фото: Pixabay

В продолжении планируют рассказать новую историю, но какую именно – не раскрывается.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщает журнал Variety, ссылаясь на собственные источники. По предварительным данным, режиссер «Аладдина» Гай Ричи хочет снять продолжение фильма. В новой ленте планирую рассказать «совершенно новую историю», не основанную ни на одном анимационном фильме. Известно также, что актерский состав сильно менять не думают. В главных ролях сыграют Уилл Смит, Наоми Скотт и Мена Массуд.

Напоминаем, что «Аладдин», вышедший в мае 2019 году, собрал в прокате более одного миллиарда долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что постовой на скутере гнался за Аладдином по Яхтенному мосту.