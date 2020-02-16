Названы китайские машины, которые чаще всего покупают россияне

С каждым днем граждане России все больше интересуются китайскими автомобилями.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Эксперты составили рейтинг самых популярный китайских автомобилей в России. Оказывается, все чаще россияне проявляют интерес к китайском машинной промышленности – так, за 2019 год граждане приобрели более 3,2 тысяч машин. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

Первое место в списке занимает пользуется марка Haval, второе место — Geely, а третье — Chery. Также все чаще россияне покупают машины марки Changan.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг автомобилей, меньше всего потерявших в цене. Так, в среднем сегменте лидером по ликвидности за 2019 год стал французский хэтчбек Renault Sandero с показателем 84,89%. Таким образом, потеря от изначальной цены составила