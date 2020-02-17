В Гатчинском районе возле кафе «Набоков» местный житель получил пулю в голову

В селе Рождествено в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный ударил пистолетом по голове, а затем выстрелил в местного жителя.

Инцидент произошел ранним утром воскресенья, 16 февраля. В правоохранительные органы обратился пострадавший, который и рассказал, что возле заведения под названием «Набоков» он получил удар пистолетом по голове. Затем преступник выстрелил жертве голову.

Отметим, что сообщение о нападении поступило в полицию несколькими часами ранее, однако прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили лишь закрытые двери кафе: рядом никого не было. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино злоумышленник ограбил «Буквоед», заперев кассира в туалете. Преступник вынес из книжного магазина выручку в размере 40 тысяч рублей.