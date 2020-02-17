В Гатчинском районе возле кафе «Набоков» местный житель получил пулю в голову

В Гатчинском районе возле кафе &#171;Набоков&#187; местный житель получил пулю в голову
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

В селе Рождествено в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный ударил пистолетом по голове, а затем выстрелил в местного жителя.

Инцидент произошел ранним утром воскресенья, 16 февраля. В правоохранительные органы обратился пострадавший, который и рассказал, что возле заведения под названием «Набоков» он получил удар пистолетом по голове. Затем преступник выстрелил жертве голову.

Отметим, что сообщение о нападении поступило в полицию несколькими часами ранее, однако прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили лишь закрытые двери кафе: рядом никого не было. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино злоумышленник ограбил «Буквоед», заперев кассира в туалете. Преступник вынес из книжного магазина выручку в размере 40 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вооруженное нападение выстрел Гатчинский район ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Понтонном женщина чудом выжила после двойного наезда авто
Полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в электропоезде на ...
Режим работы вестибюля «Сенной площади» изменится в связи с ремонтом
На Омской улице мужчина и женщина напали на студента
В Петербурге у предпринимательницы угнал Merсedes собственный сын
В поезде метро на «Площади Ленина» умер пассажир
Азартного петербуржца осудили за хищение денег из кассы магазина. Ему нужно ...
В Гатчинском районе возле кафе «Набоков» местный житель получил ...