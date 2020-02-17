В Купчино грабитель запер в туалете кассира «Буквоеда» и вынес 40 тысяч из кассы

Во Фрунзенском районе Северной столицы правоохранители задержали подозреваемого в ограблении книжного магазина.

Преступный инцидент произошел 8 февраля в доме 18 по улице Дмитрова. В тот день в отдел полиции обратилась старший кассир магазина «Буквоед». По словам 24-летней женщины, во время закрытия магазина знакомый закрыл ее в туалете, забрал ключи от сейфа и похитил 40 тыс. рублей и мобильный телефон, после чего скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

В субботу, 15 февраля, в 23 часа полицейские задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался 31-летний безработный мужчина. Отмечается, что ранее он уже был судил за разбой и хулиганство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в убийстве. Пьяный злоумышленник нанес несколько ножевых ранений потерпевшему.