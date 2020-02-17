На Октябрьской набережной задержали подозреваемого в убийстве

На Октябрьской набережной задержали подозреваемого в убийстве
Конфликт произошел на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга в квартире жилого дома обнаружили труп с ножевыми ранениями. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

Все произошло в субботу, 15 февраля, в доме 100/1 по Октябрьской набережной. В отдел полиции поступило сообщение, что там был обнаружен труп 56-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями грудной клетки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, прибывшие к месту происшествия полицейские задержали 50-летнего жителя, хозяина квартиры. Безработный мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители установили, что около 8 часов вечера злоумышленник, с целью убийства, нанес не менее двух колото-резаных ранений груди потерпевшему. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании пенсионера в Ленобласти. Житель сообщил о минировании.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание ножевое ранение
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