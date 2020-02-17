В Ленобаласти задержали пенсионера после сообщения о минировании

В Лужском районе Ленобласти в отдел полиции поступило сообщение о заминировании частного дома. Заявитель рассказал, что поставил растяжки на входе в свою квартиру.

Все произошло в воскресенье, 16 февраля, в доме 8-10 на Якорной улице в поселке Мшинская.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители оперативно выехали к указанному дому и задержали пенсионера.

По части 1 статьи 207 УК РФ было возбуждено уголовное дело. У мужчины изъяли кнопочный телефон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в изнасиловании петербурженки. Злоумышленник напал на жительницу в подъезде.