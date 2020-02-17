Стало известно, почему самолет из Мурманска вернулся в Пулково

Стало известно, почему самолет из Мурманска вернулся в Пулково
Самолет должны дозаправить. Фото: https://pixabay.com/

Как и предполагалось, борт не смог приземлиться из-за погодных условий.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем рассказали представители авиакомпании. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск, вернулся в Пулково из-за сильного бокового ветра и снега. Экипаж борта принял решение улететь в Северную столицу, чтобы дозаправиться. По предварительным данным, лайнер все-таки вылетит в Мурманск в ближайшее время.

Напоминаем, что самолет долетел до Мурманска, покружил немного и развернулся. Он должен был сесть в аэропорту еще в половину восьмого вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково задерживают самолет в Душанбе на 13 часов. Согласно данным с онлайн-табло петербургской воздушной гавани, пассажиры должны были отправиться в столицу Таджикистана еще в ночь на 10 февраля. Их вылет был запланирован на 00:05.

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